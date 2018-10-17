محافظ دمياط من كندا: مصر تناهض جميع أشكال العنف ضد المرأة.. صور

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، خلال مشاركتها في جلسات الملتقى الدولي الرابع لبرنامج المدن الآمنة الخالية من العنف ضد النساء والفتيات، المنعقد حاليا بكندا في الفترة من 16 إلى19 من اكتوبر الجاري التزامها كمحافظ جديد لدمياط بتعميم نموذج "المدينة الآمنة الخالية من العنف ضد النساء والفتيات" وتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وبما يساعد على خلق كوادر نسائية وسفراء للتغيير من الشباب لنشر ثقافة جديدة مناهضة لكافة أشكال العنف ضد المرأة وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مصر 2030.



كما اشارت المحافظ في كلمتها التى ألقتها خلال الملتقى الي تجربتها السابقة خلال فتره عملها كنائب لمحافظ الجيزة ومسؤلة عن ملف العشوائيات والمرأة في المحافظة التي تعد ثاني محافظات مصر من حيث التعداد السكاني والتي تم فيها تنفيذ المبادرة العالمية للمدن الآمنة الخالية من العنف ضد النساء والفتيات مع إدماج الشباب رجالا ونساء وغيرهم من أعضاء المجتمع باعتبارهم سفراء التغيير ونماذج قيادية.



وأشارت الدكتورة منال عوض أيضا إلى أنه تحت مظلة البرنامج يمكن خلق نموذجا آمنا للنساء والفتيات وعائلاتهن يستطعن من خلاله الحصول على الخدمات المختلفة والتحرك بحرية وبدون خوف من التعرض لاي شكل من أشكال العنف والذي يحدث في كل دول العالم كالتحرش الجنسي والتحرش علي مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت كما تم إدماج الفئات الأكثر تهميشا لإعادة تصميم وتجديد سوق شعبي في أحد المناطق بالجيزه والذي من شانه خلق بيئه عمل دائمة وآمنة لأكثر من 200 سيدة عاملة.



تجدر الإشارة الي مشاركة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأه في أعمال الملتقي حيث تلقي كلمتها يوم 18 أكتوبر في ندوه "توطين اهداف التنمية المستدامة وتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، والتركيز علي خلق وسائل نقل آمنة ومستدامة للنساء والفتيات" والتى تقوم خلالها بعرض تجربه مصر في هذا المجال.