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اقتصاد

شعبة الدواجن: قرار حظر تداول الطيور الحية لن يؤثر على البائعين

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 12:40 م
الدواجن
الدواجن
أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، قرار حظر تداول الطيور الحية لن يؤثر على بائعي الدواجن، بل قد يكون إيجابيا بشكل أكبر، حيث أن أسعار الدواجن ستنخفض بعد تطبيق القرار بسبب فقدان حلقة بيع الدواجن الحية في المحال بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الهدف من تطبيق حظر تداول الطيور الحية في القاهرة والجيزة الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير منتج جيد مراقب بيطريا، وأنه لا يستطيع أي فرد داخل المجازر الذبح بدون إشراف الطبيب".

وتابع رئيس شعبة الدواجن، أن تكلفة الدواجن الموردة للمجازر تكون أرخص من مثيلتها المتواجدة في محال بيع الدواجن وبالتالي ستنخفض الأسعار ولن تزيد بعد تطبيق القرار وبيع الدواجن عن طريق مجازر خاضعة لإشراف بيطري.

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