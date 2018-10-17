محافظ أسوان يناقش سبل مواجهة ظاهرة طفح المجاري.. صور

عقد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، اجتماعًا اليوم الأربعاء، مع مديرى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بجانب شركتى المقاولون العرب وإيجيكو، وذلك بحضور السكرتير العام المساعد من أجل إيجاد حلول جذرية وسريعة لتكرار ظاهرة طفح المياه وتراكمها بطريق السادات والشوارع الفرعية وبعض المناطق الأخرى داخل مدينة أسوان.





وخلال الاجتماع شدد المحافظ على سرعة طرح وتنفيذ عملية ترفيق مشروع الإسكان المميز بخدمة الصرف الصحي حتى يتسنى تسليم الوحدات السكنية للمنتفعين فى أقرب وقت ممكن بإجمالي 3 ألاف وحدة سكنية ، وخاصة بعد إنتهاء العمل بشبكة الإنحدار الفرعية بأطوال وصلت إلى 3 كم وبأقطار مختلفة، في حين سيتم البدء بعد أسبوعين عقب وصول التصميمات النهائية في تركيب خط الإنحدار الرئيسى بطول 2 كم بأقطار تتراوح ما بين 300 إلى 500 ملي، وهو الذي يتوازى في الوقت نفسه مع إنشاء محطة الرفع بجوار معسكر الشباب على مساحة 625 م2 .





ولفت إلى أن تنفيذ هذا المشروع الذى تصل تكلفته إلى أكثر من 20 مليون جنيه سيعمل على تخفيف الضغط والأحمال على شبكة الصرف الصحى الرئيسية بطريق السادات حيث سيتم تنفيذ وصلة إضافة بتكلفة 1.5 مليون جنيه وبطول 200 متر وبقطر 10 بوصة من محطة الرفع وحتى محطة وقود الوطنية وهو الذى يستلزم فى الوقت نفسه ضرورة الإسراع فى معدلات التنفيذ لمشروع خط انحدار الصرف الصحى الجديد من أمام المستشفى العسكرى وحتى محطة بركة الدماس بطول 1400 متر والذى تصل تكلفته لأكثر من 2 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من الخط بالكامل باستثناء 60 مترًا جار العمل فيها بأسلوب علمى نظرًا لطبيعة الأرض الصخرية التى يمر بها مسار الخط .





ووجه اللواء أحمد إبراهيم المسئولين بدورية العمل فى عمليات التطهير والتسليك لشبكات الصرف الصحى للحد من الترسيبات والإنسداد وبالتالى إرتفاع منسوب مياه الصرف داخل الشبكات وطفحها فى الشوارع الرئيسية ولا سيما فى طريق السادات وبميدان مصر للطيران وأمام المعهد العالى للخدمة الإجتماعية وشارع كلية التربية وغيرها .





من جانبه أوضح المهندس رفعت إسماعيل رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأنه لأول مرة يتم رصد 85 مليون جنيه لإحلال وتجديد محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى ضمن إعتمادات الشركة للعام المالى 2018/2019 حيث سيتم توجيه هذه الإعتمادات للقضاء على مشاكل ضعف وإنقطاع المياه فى بعض المناطق الساخنة وخاصة الواقعة على مرتفعات جبلية من خلال تجديد الطلمبات لمحطات رفع المياه .



