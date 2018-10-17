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محافظات

وظائف شاغرة في محافظة الوادي الجديد

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 12:58 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، توافر 121 فرصة عمل من خلال تمويل 64 مشروعا بتكلفه 4.7 مليون جنيه، من خلال "مشروعك" وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأكد المحافظ، في بيان، أن المحافظة تدعم كافة الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتعمل على خلق أفاق جديده للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

وأوضح الزملوط، أن هذا الدعم انعكس إيجابيا على بعض المشروعات والتي استطاعت أن تنمو بشكل كبير وتتحول من مشروعات صغيرة إلى مشروعات متوسطة وكبيرة تضم الكثير من العمالة.

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