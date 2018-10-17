حبس مسن لمحاولته التحرش بطفلة داخل حوش عمارة بالمحلة

قرر المستشار أحمد السعيد عمر ، رئيس نيابة أول المحلة اليوم حبس عجوز مسن لمحاولته التحرش بتلميذة عمرها 9 سنوات ، داخل حوش عمارة سكنية بنطاق قسم أول المحلة 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث حول الحادث وسماع شهود عيان الواقعة .





تلقى مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة، بورود بلاغ من ولي أمر التلميذة "هالة .ر " 9 سنوات بقيام المدعو "م .ف" 58 سنة عجوز مسن بالمعاش بالتحرش بنجلته الصغرى حال توجهها إلى مدرستها وشروعه في استدراجها بحوش عمارة سكنية وإجبارها على خلع ملابسها بالقوة ومحاولة الاعتداء عليها جنسيا لولا شروعها فى البكاء والصراخ وفرت هاربة.





وبتقنين الإجراءات الأمنية وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، وبتفريغ كاميرات المنطقة بمحل إقامة التلميذة تم تحديد هوية المتهم وضبطه بمواجهته أنكر ما نسب إليه من اتهامات .



