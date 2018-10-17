شاهد.. اللقطات الأولى لانفجار ضخم في روسيا

أعلن الكرملين الروسي في بيان عاجل، اليوم الأربعاء، أن الانفجار الذي ضرب مدرسة كيرتش الإعدادية في جزيرة القرم، قد يكون عملا إرهابيًا، وذلك بعدما أكدت لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية الروسية أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة.



وأعلن المتحدث باسم خدمات الطوارئ في جمهورية القرم، أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 40 آخرون جراء انفجار غاز في معهد بوليتكنيكي في كيرتش الروسية.



وأعلنت وزارة الصحة في القرم أن 8 سيارات إسعاف تعمل في موقع الحادث، كما بدأت الجهات الأمنية في تفحص مبنى المعهد، بعد خروج جميع إخصائيي خدمات الطوارئ منه.