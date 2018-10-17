ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. اللقطات الأولى لانفجار ضخم في روسيا

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 01:25 م
صدى البلد
مي فهمي
أعلن الكرملين الروسي في بيان عاجل، اليوم الأربعاء، أن الانفجار الذي ضرب مدرسة كيرتش الإعدادية في جزيرة القرم، قد يكون عملا إرهابيًا، وذلك بعدما أكدت لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية الروسية أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة.

وأعلن المتحدث باسم خدمات الطوارئ في جمهورية القرم، أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 40 آخرون جراء انفجار غاز في معهد بوليتكنيكي في كيرتش الروسية.

وأعلنت وزارة الصحة في القرم أن 8 سيارات إسعاف تعمل في موقع الحادث، كما بدأت الجهات الأمنية في تفحص مبنى المعهد، بعد خروج جميع إخصائيي خدمات الطوارئ منه.

ترشيحاتنا

شروط جنونية لعودة نيمار إلى برشلونة مرة أخرى

حكم ظهور أسفل الظهر في الصلاة

حبس فتاة ليل حاولت إدخال حشيش لمسجون بقسم حلوان

الكهرباء: الانتهاء من إنشاء 4 مفاعلات نووية بمحطة الضبعة في 2029..فيديو

التصفيات الإفريقية تعمق جراح ليفربول في الدوري الإنجليزي

برشلونة يستقبل رسائل نيمار ببرود

5 معلومات لا تفوتك عن المصرى حكم نهائي أولمبياد الشباب للصالات

نقيب الفلاحين بالدقهلية: تقليص مساحة زراعة الأرز وراء ارتفاع سعره

شاهد.. اللقطات الأولى لانفجار ضخم في روسيا

في عيد ميلاد سليمان عيد.. ادعى ملكيته لقصائد صلاح عبدالله وحصوله على مؤهلين دراسيين

وفاة طفل صدمه والده بسيارته في سوهاج

4 استخدامات لا تعرفها من قبل عن غسالة الأطباق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي .. صور

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

فيديو

هشام الجخ يحيي حفلا شعريا بجامعة سوهاج.. فيديو وصور
السفير محمد حجازي: الدعم الروسي مهم جدا لمصر.. فيديو
إحدى أقارب كوكب الشرق: أم كلثوم كانت دنيا وراحت.. فيديو
منزلها لا يسكنه أحد ومبني من الطوب النيئ.. جولة بمسقط رأس أم كلثوم.. فيديو
ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟