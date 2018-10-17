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الرئيس السيسي يعزي بوتين في ضحايا انفجار القرم.. فيديو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:58 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
مي فهمي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التعازي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الحادث الإرهابي الذي شهدته مدرسة كيرتش الإعدادية في جزيرة القرم، قائلا "اتوجه باسمي وباسم الشعب المصري لروسيا شعبا وحكومة بالتعازي في الحادث الأليم الذي وقع اليوم".

وأضاف السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، "أصدق التعازي لأسر الضحايا والتمنيات للشفاء العاجل للمصابين".

وأعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا الانفجار في كلية بوليتكنيكي بمدينة كيرتش غرب شبه جزيرة القرم إلى 13 قتيلًا.

وقالت اللجنة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، إن غالبية الضحايا من المراهقين، مشيرة إلى أن أكثر من 50 شخصا تعرضوا لإصابات مختلفة، وتم نقل 20 شخصا إلى المستشفى.

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