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محافظات

شاهد.. توزيع 25 جهاز عروسة في الأقصر

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 03:59 م
صدى البلد
شمس يونس
نظمت جمعية خيرية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالاقصر احتفالية كبرى لتوزيع هدايا على العرائس اليتيمات بالأقصر.

وأوضح بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم توزيع 25 جهاز عروسة على 25 عروسة من مراكز وقرى محافظة الأقصر و500 كرتونة وشنطة مواد غذائية وبطاطين على الفقراء والأرامل والأيتام والعجزة من السيدات بالمحافظة مقدمة من جمعية البر والتقوى بدمياط.

حضر الحفل كل من اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر نائبًا عن محافظ الأقصر، والمستشار مصطفى ألهم، وأحمد عبيد الشاذلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، ومحمد حسين بغدادى مدير ادارة المكتب الفنى بالمديرية، ومحمد عباس مدير عام مكتبة مصر العامة.
شاهد.. توزيع 25 جهاز عروسة في الأقصر
شاهد.. توزيع 25 جهاز عروسة في الأقصر
شاهد.. توزيع 25 جهاز عروسة في الأقصر
شاهد.. توزيع 25 جهاز عروسة في الأقصر
شاهد.. توزيع 25 جهاز عروسة في الأقصر

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