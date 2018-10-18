حكم الشرع في مساعدة الرجل زوجته في أعمال المنزل

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه يجب على المرأة القيام بجميع ما يحتاج إليه زوجها من الخدمة أما إن كان الزوج قادراً على استقدام خادم أو خادمة، يساعدها، أو يقوم بالعمل تحت إشرافها ومسئوليتها فبها ونعمت، وإن كان غير قادر وأعانها بنفسه كان ذلك من مكارم أخلاقه.





وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال «حكم الزوج الذى لا يساعد زوجته فى أعمال المنزل؟»، أنه لو كانت المرأة تحتاج زوجها فى مسئولية ولا يقوم بمسئوليته وخاصة أنه يهدر الوقت فيكون مقصرًا فى حق أولاده حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كلكم راع وكلكم مسئول عن راعيته)، فيجب على الرجل أن يساعد زوجته وينفق عليها وعلى أولادهم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يساعد زوجاته فى أعمال المنزل ويفعل ذلك فعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت: (كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فى مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، وفى رواية يخصف نعله، ويرقع ثوبه).



