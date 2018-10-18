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ديني

حكم الشرع في مساعدة الرجل زوجته في أعمال المنزل

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 03:21 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه يجب على المرأة القيام بجميع ما يحتاج إليه زوجها من الخدمة أما إن كان الزوج قادراً على استقدام خادم أو خادمة، يساعدها، أو يقوم بالعمل تحت إشرافها ومسئوليتها فبها ونعمت، وإن كان غير قادر وأعانها بنفسه كان ذلك من مكارم أخلاقه. 

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال «حكم الزوج الذى لا يساعد زوجته فى أعمال المنزل؟»، أنه لو كانت المرأة تحتاج زوجها فى مسئولية ولا يقوم بمسئوليته وخاصة أنه يهدر الوقت فيكون مقصرًا فى حق أولاده حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كلكم راع وكلكم مسئول عن راعيته)، فيجب على الرجل أن يساعد زوجته وينفق عليها وعلى أولادهم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يساعد زوجاته فى أعمال المنزل ويفعل ذلك فعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت: (كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فى مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، وفى رواية يخصف نعله، ويرقع ثوبه).

وأشار إلى أن عمل الزوجة الزائد على رعاية البيت، أى العمل خارج البيت، كما تفعل الزوجات فى كثير من البلاد من معاونة للزوج، فهذا يخضع للعرف والعادة ما دام لا يخالف الشرع، خاصة إذا كان حال الزوج مضطرا لذلك، وهو راض بهذا العمل، وغير ملزم لها، فحينئذ مطلوب من الزوج الوفاء ومعرفة الجميل، ومكافأة الإحسان بالإحسان عملا بقول الله تعالى : (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان).

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