محمد عمارة رئيساً للجنة التسويق والعلاقات العامة بحزب المحافظين

اختار المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، الدكتور محمد عمارة، استشاري وخبير التسويق السياسي؛ ليشغل منصب "رئيس لجنة التسويق والعلاقات العامة" بالأمانة العامة بالحزب، ونشر القرار على الصفحة الرسمية للحزب.



ومن جانبه، أكد عمارة سعادته بإنضمامه إلى أسرة حزب المحافظين قائلا: إن "المحافظين أحد الأحزاب السياسية القوية المؤثرة في المجتمع السياسي المصري والتي تهتم بالشأن المصري على عدة محاور أهمها تأهيل وتمكين الشباب".



وأوضح عمارة أن اختياره لحزب المحافظين نابع من كونه حزب مؤسسي مستقر سياسيا يتمتع بعدة ميزات تنافسية أهمهما التعددية الفكرية والتفتح وعدم التوهان السياسي الذي أصاب بعض الأحزاب ومن خلال هذا سنطبق آليات علم التسويق السياسي لتعظيم الاستفادة البناءة في الحياة السياسية من أجل هذا الوطن الغالي ولنكون قيمة مضافة يستشعر بها المواطن المصري الذي نسعد دائما وابدا بخدمته من خلال خطة إستراتيجية تسويقية شاملة بنائه تستهدف العديد من المجالات سواء السياسية،الاقتصادية،الاجتماعية والرياضية.



وتابع: نسعى أن نكون رقم واحد وليس الأوحد فالمشاركة والقدرة التنافسية هي معيارنا في الفترة المقبلة، ومهمتنا تعظيم القواعد الجماهيرية ورفع الوعي السياسي البناءّ، وإعداد كوادر قادرة على التنافس ورفع درجة الرضا لدى كل عضو من أعضاء حزب المحافظين ليكون شعارنا الفترة المقبلة: "فخور بأني مصري.. فخور بأني محافظين".