مانشستر سيتي يستعيد السلاح الفتاك في مواجهة بيرنلي السبت

نشرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أنه من المقرر أن يعود كيفن دي بروين يعود للمشاركة مانشستر سيتي للعب في مباراة السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام بيرنلي .
وتعرض دي بروين للإصابة في بداية موسم سيتي بعد تعرضه لأضرار في أربطة الركبة خلال تدريبات الفريق في أغسطس الماضي.
لكن اللاعب الدولي البلجيكي تتدرب بشكل كامل خلال الأسبوعين الماضيين بشكل منفرد، وعلى الرغم من أهمية دي بروين في سيتي لكن بيب جوارديولا تعامل بشكل ممتاز خلال فترة غيابه واعتلاء صدارة جدول الدوري الممتاز بفارق الأهداف عن تشيلسي وليفربول .