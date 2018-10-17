مانشستر سيتي يستعيد السلاح الفتاك في مواجهة بيرنلي السبت

نشرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أنه من المقرر أن يعود كيفن دي بروين يعود للمشاركة مانشستر سيتي للعب في مباراة السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام بيرنلي .





وتعرض دي بروين للإصابة في بداية موسم سيتي بعد تعرضه لأضرار في أربطة الركبة خلال تدريبات الفريق في أغسطس الماضي.



