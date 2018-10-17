حسام بدراوي: جهود تطوير التعليم لا ترتقي إلى الاستراتيجية الكاملة

قال الدكتور حسام بدراوى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النيل بدراوى للتعليم والتنمية، إن تراجع ترتيب مصر فى ركائز الصحة والتعليم والتنمية البشرية في تقرير التنافسية العالمي 2018 أمر يدعو لضرورة العمل على تحسين هذه القطاعات، مؤكدا أنه من الخطأ النظر إلى قانون التأمين الصحى الجديد على أنه سيؤدي لتحسين الخدمة الصحية المقدمة، لأنه يضمن فقط استدامة تمويل الرعاية الصحية وليس جودة الخدمة.



وأشاد بدراوى خلال كلمته أثناء إعلان نتائج تقرير التنافسية العالمي 2018، بجهود تطوير التعليم التى تُجرى حاليا، مؤكدا أنه لم يحدث فى تاريخ مصر السياسى هذا التأييد السياسى لتطوير التعليم، وهو ما يُثنى عليه، ولكنه مدعاة للخوف لأنه ليس أمامنا أى فرصة للفشل.



وأضاف بدراوى أن الجهود المبذولة لتطوير التعليم، على الرغم من أهميتها لا ترتقي إلى استراتيجية متكاملة مكتوبة وموثقة لتطوير التعليم، على غرار الاستراتيجية التي عكف على إعدادها حوالى 70 خبيرا لتطوير التعليم حتى 2030، وهي استراتيجية تحقق أهداف واضحة هى الإتاحة والجودة والعدالة والحوكمة لوزارات التعليم، والتفكير بطريقة رقمية، وبناء الشخصية السوية من خلال معايشة التلاميذ داخل المدرسة، وهو ما لا يراه فى النظام الحالى، بالإضافة لوجود مخرج ينافس عالميا.