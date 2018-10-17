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فن

هيفاء وهبى تحقق 4 ملايين مشاهدة بأغنية حوا .. فيديو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:19 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
حققت أغنية هيفاء وهبي "حوا" من ألبومها الجديد والذى يحمل نفس الاسم ما يقرب من 4 ملايين مشاهدة عبر اليوتيوب.

ويتضمن ألبوم حواء العديد من الاغاني ومنها "فى يوم من الأيام" تأليف تامر حسين، ولحنها إسلام زكى، ووزعها هادى شرارة، وأغنية "واحشنى" من كلمات ملاك عادل، وألحان Osane ، وتوزيع The AB Brothers و"مزيكا هادية" من كلمات أحمد عادل توفيق، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع شريف مكاوى.

و"صباحو ورد" من كلمات سلامة علي، ألحان تامر عاشور، وتوزيع أحمد عبد السلام، وأغنية "هفضل" من كلماتها، فى أول تجربة لهيفاء، فى عالم التأليف، ومن ألحان محمد وزيرى، وتوزيع شريف مكاوى، و"اجمدى" من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد الوزيرى، توزيع شريف مكاوي.

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