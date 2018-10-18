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حوادث

إحباط 4 محاولات تهريب لمخطوطات أثرية وأجهزة تجسس

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:12 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي أمس، الأربعاء، من إحباط ٤ محاولات تهريب لمخطوط آثرية ترجع للعصر العثماني وأجهزة تنصت وتجسس. 

فقد تم الاشتباه في بوليصة شحن واردة من أمريكا وبالتفتيش تبين أنها تحتوي على 3 نظارات مزودة بكاميرا وكارت ميموري ومفتاح سيارة مزود بكاميرا وكارت ميموري وجهاز تحكم عن بعد.
وفي المحاولة الثانية، اشتبه رئيس قسم الجمارك في محتويات بوليصة وارده من الصين وبتفتيشها تبين وجود أجزاء طائره تجسس محظور. 

بينما في المحاولة الثالثة، و أثناء إنهاء إجراءات أحد الطرود القادمة من إيطاليا عبارة عن 3 كتب قديمة وبالعرض على الوحدة الأثرية بمطار القاهرة أفادت بأن 3 كتب أثرية ومخطوطه باليد وترجع للعصر العثماني باسم مرآه الزمان للمؤرخ الكبير جمال الدين يوسف سبط وأوصت اللجنة بمصادرتهم لصالح وزاره الآثار طبقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنه 83. 

أما المحاولة الرابعة، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية اشتبه رئيس القسم في طرد عبارة عن 2 سند مالي يمثل ملكية أسهم خاصة بالبورصة باللغتين الفرنسية والعربية يرجع تاريخهما لسنتي 1897،1910 ميلادي، وبالعرض على لجنة من وحده الآثار بمطار القاهرة انتهى تقريرها إلى مصادرة المشمول لصالح متحف البورصة المصرية حفاظا على التراث المصري والعالمي، لتهريبه بطرق غير مشروعة طبقا لقانون حماية الآثار 117 لسنة 83. 

وقرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير ٤ محاضر ضبط بتلك الوقائع وإخطار الجهات المختصة.

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