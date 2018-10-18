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رياضة

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل حاله باسم علي الصحية

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:38 ص
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن باسم علي لاعب الفريق، يحتاج إلى أسبوع للمشاركة بشكل طبيعي في المران الجماعي ويكون جاهزا بنسبة 100% من الناحية الطبية.

وقال طبيب الأهلي، إن باسم يشارك في المران الجماعي على فترات إلى جانب خضوعه لبعض التدريبات التأهيلية، وفقا لبرنامج خاص به، على أن يشارك بشكل نهائي في المران ويكون جاهزا من الناحية الطبية بعد أسبوع.

واشتكى باسم من إصابة في العضلة الضامة، أبعدته عن المشاركة مع الفريق في ودية الاتصالات التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي على ملعب التتش، وانتهت بفوز الأهلي بـ6 أهداف دون مقابل.

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