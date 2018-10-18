وصول أصحاب المعاشات لمجلس الدولة لحضور طعن إضافة العلاوات الخمس

وصل منذ قليل المئات من أصحاب المعاشات، إلى مقر مجلس الدولة بالدقي ، لحضور نظر جلسة الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضي منطوقه بإضافة ٨٠ ٪؜ من آخر قيمة الخمس علاوات الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، واكتظت القاعة المقرر نظر القضية بها بكبار السن من أصحاب المعاشات في حالة ترقب انتظارًا لنظر المحكمة للجلسة.



