ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

وصول أصحاب المعاشات لمجلس الدولة لحضور طعن إضافة العلاوات الخمس

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:44 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
كتب محمد زهير
وصل منذ قليل المئات من أصحاب المعاشات، إلى مقر مجلس الدولة بالدقي ، لحضور نظر جلسة الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضي منطوقه بإضافة ٨٠ ٪؜ من آخر قيمة الخمس علاوات الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، واكتظت القاعة المقرر نظر القضية بها بكبار السن من أصحاب المعاشات في حالة ترقب انتظارًا لنظر المحكمة للجلسة. 

وكان قد أقام الدعوى البدرى فرغلى رئيس اتحاد اصحاب المعاشات، وطالب بضم الخمس علاوات الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعي وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا.

ترشيحاتنا

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا

والدة الجاسوس الروسي سكريبال تتحدث لأول مرة منذ محاولة اغتياله

صحف الإمارات: بوتين يكسر القواعد البروتوكولية للترحيب بالرئيس السيسي.. ترامب يؤكد حاجة بلاده إلى السعودية في الحرب ضد الإرهاب.. دي ميستورا يستقيل من منصبه.. وحدود أيرلندا تعرقل مفاوضات البريكست

بعد دولفين الأنف ودودة العين.. قرادة تسكن أذن رجل.. فيديو

رويترز: تركيا لم تسلم أمريكا أو أوروبا أي تسجيلات بشأن الخاشقجي

موعد مباراة الزمالك القادمة.. تأجيل لقاء المصري والقلعة البيضاء

الزمالك يعين أحمد زاهر مديرا إداريا بدلا من أيمن حافظ

أردوغان يستعد لصفقة جديدة مع أوروبا

التضامن: الإدمان والتعاطى لا تقل أهمية عن الإرهاب .. فيديو

موجه حارة تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة وأمطار متوقعة على الوجه البحري

قتل طليقته وحاول بيع أثاث المنزل بالجيزة لكن حدث شيء غير متوقع

هل أداء العمرة يكفي لمحو ذنب الزنا.. مستشار المفتي يجيب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين سواريه محجبات 2019 .. صور

فساتين أفراح للأطفال 2019

ميجان ماركل تتخلى عن هذا الأمر بعد إعلان حملها

وصفة الشاى الأخضر والخردل لمنع تساقط الشعر

للمبتدئين.. أساسيات طهي الأرز بأنواعه.. أبرزها المعمر حلو وحادق

فيديو

ممر كوداك قبلة الحياة في وسط البلد.. فيديو
طرح برومو فيلم The Possession of Hannah Grace.. فيديو
النجوم يتحدثون لـ صدى البلد في حفل أوسكار السينما المصرية
المرور تنصح باستخدام الطرق البديلة لمحور 26 يوليو.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟