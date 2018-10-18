وصول أصحاب المعاشات لمجلس الدولة لحضور طعن إضافة العلاوات الخمس

وصل منذ قليل المئات من أصحاب المعاشات، إلى مقر مجلس الدولة بالدقي ، لحضور نظر جلسة الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضي منطوقه بإضافة ٨٠ ٪ من آخر قيمة الخمس علاوات الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، واكتظت القاعة المقرر نظر القضية بها بكبار السن من أصحاب المعاشات في حالة ترقب انتظارًا لنظر المحكمة للجلسة.
وكان قد أقام الدعوى البدرى فرغلى رئيس اتحاد اصحاب المعاشات، وطالب بضم الخمس علاوات الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعي وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا.