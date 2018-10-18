وزير الرياضة يشيد بنجوم مصر بعد إنجاز أولمبياد الشباب

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثة مصر التي شاركت في دور الالعاب الاولمبية الصيفية للشباب والتي تقام منافساتها في مدينة بوينس إيرس بالأرجنتين خلال الفترة 6-18 أكتوبر الجاري حيث حرص الوزير على التواصل الدائم مع الدكتور عبدالعزيز غنيم، رئيس البعثة المصرية للاطمئنان على استعداد اللاعبين لمختلف المنافسات وتقديم التهنئة للاعبين الذين حصلوا على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في عدد من الألعاب.





وأشاد وزير الشباب والرياضة بنتائج أبطال مصر المشاركين في منافسات أولمبياد الشباب بالأرجنتين، وتحقيق إنجازات غير مسبوقة بحصولهم على 11 ميداليات متنوعة إحتلت بهم مصر المركز 21 والاول عربيا وإفريقيا، ، مشيرا الى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيد من الدعم والرعاية في إطار التطوير والتحديث على صعيد المنافسة الرياضية والإعداد للبطولات أبرزها أولمبياد طوكيو 2020.





وأكد الدكتور أشرف صبحي ان هناك تكريما واستقبالا لائقا فور وصول بعثة مصر من الارجنتين، لافتا الى أن أبطال مصر المشاركين في منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب، سيكون لهم دور كبير في تحقيق إنجاز آخر في أولمبياد طوكيو2020.





وأعرب "صبحي".. عن تفاؤله بأن مصر ستكون ضمن الدول الاوائل خلال منافسات الاولمبياد القادمة في 2020، و 2024، مؤكدا على سعيه في هذا الاتجاه مع مع اللجنة الاولمبية المصرية والاتحاد المعنية بهذا الشأن.





يشار الي أن مصر تحتل مصر المركز الـ 21 في جدول ميداليات دورة الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين و ذلك بعد انتهاء منافساتها، بـ 3 ذهبيات وفضيتين و6 برونزيات بإجمالي 11 ميدالية تم تحقيقهم .





و أصحاب اللقب الأولمبي هما : ياسمين نصر ذهبية الكاراتية وزن 53 كيلو، سلمى أيمن التي فازت بذهبية تاريخية للخماسي الحديث هي الأولى لهذه الرياضة و أحمد أسامة الجندي الذي توج بالذهبية الثانية للبعثة المصرية و للخماسي الحديث والأولى للشباب.





كما أحرزت نعمة سعيد لاعبة المنتخب الوطني لشباب رفع الأثقال، الميدالية الفضية في منافسات وزن 58 كجم. و توجت روان ايمن بفضية المطرقة في منافسات العاب القوى.



