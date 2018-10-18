غرفة الجيزة التجارية تنشىء مركزًا للتميز

وافق مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، على إنشاء مركز تميز يتولى تقديم كافة الخدمات الضريبية وإصدار الشهادات الخاصة بالغرفة التجارية والسجلات التجارية والتراخيص والشهادات الجمركية وموافقات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.



وقال عادل ناصر، خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة، إن مجلس إدارة الغرفة وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، حصل على موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية على إنشاء مركز التميز استكمالًا لما تم إنجازه بالغرف التجارية بمحافظات القاهرة والأسكندرية وبورسعيد والقليوبية، مؤكدًا أن تلك المراكز من شأنها أن تعود بالنفع على مجتمع الأعمال بوجه عام وعلى التجار من منتسبي الغرف التجارية بشكل خاص.



أوضح "ناصر"، أن مركز التميز الذي سيقام بشارع همدان بجوار المقر الرئيسي للغرفة بميدان الجيزة سيضمن للتجار منتسبي الغرفة التجارية الحصول على خدماتهم من خلال نظام الشباك الواحد فى أقل وقت ممكن، مشيرًا إلى أنه إستمرارًا للجهود التي يبذلها مجلس إدارة الغرفة تيسيرًا على التجار فإنه تم التوصل مع مصلحة السجل التجاري على أن يتم إنجاز عملية الربط الكامل لكافة السجلات التجارية الصادرة عن الغرفة من خلال فروعها المختلفة أو من فروع مكاتب السجل التجاري بمحافظة الجيزة.

