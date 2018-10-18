وليد ازارو يصدم الأهلى ويعلن رغبتة فى الرحيل خلال الانتقالات الشتوية

وجه المغربي وليد أزارو،مهاجم فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي،ضربة قوية إلى مسئولي القلعة الحمراء، وذلك بعدما أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.



وقالت التقارير الصحفية المغربية الصادرة اليوم الخميس، إن وليد أزارو مطلوب للاحتراف في الدوري الفرنسي، وذلك بعد وصول عرضين من اندية مارسيليا وسوشو بفرنسا.



وأشارت التقارير الصحفية إلي أن الدولي المغربي يطالب مسئولو الأهلي بخوض تجربة الاحتراف في فرنسا ويسعى للحصول على الموافقة لهذا الامر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وأكدت التقارير المغربية أن الأهلي حدد 7 ملايين يورو من أجل السماح لوليد أزارو بالرحيل عن صفوف الفريق، ولكن العروض من مارسيليا وسوشو توقفت عند 3 ملايين يورو فقط.