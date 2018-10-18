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تعليم

مؤتمر لنشر ثقافة تطوير التعليم بكفر الشيخ.. صور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:04 م
صدى البلد
محمود زيدان
عقدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، المؤتمر العام لنشر ثقافة تطوير التعليم برعاية الدكتور إسماعيل طه ، محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ بهدف نشر ثقافة تطوير التعليم بين المجتمع المدني وأولياء الأمور ، وكافة القطاعات.

جاء ذلك بحضور المهندس راضي أمين، السكرتير العام، نيابة عن الدكتور إسماعيل طه ، محافظ كفر الشيخ، والعميد سامح الطنوبي ، المستشار العسكري، وأحمد الشربيني وكيل النقابة العامة ، ونقيب المعلمين، وأحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب.

كما حضر المؤتمر، الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ونائب رئيس مجلس أمناء الجمهورية ورئيس مجلس أمناء المحافظة، وهناء شهاب وكيل المديرية، وعدد من وكلاء الوزارات بالمحافظة، والمديرون العموم وقيادات تعليم كفر الشيخ ، ومديرو الإدارات التعليمية ، وأعضاء مجلس الأمناء.

وتفقد السكرتير العام والمستشار العسكري ووكيل الوزارة ووكيل المديرية معارض المجال الصناعي ومعارض مدارس التعليم الفني والتعليم المجتمعي وقاعات التدريب بالمركز التكونولوجي وقاعة التدريب على النظام الجديد للتعليم والتدريب على استخدام التابلت وما يحتويه ،لتدريب المعلمين وتدريب الطلاب على محتوياته .

وأكدت بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية والإدارات عقدت 16 مؤتمرًا عامًا وداخليًا لنشر ثقافة تطوير التعليم بناءً على تعليمات الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، بحضور كافة أطياف المجتمع المدني ومجلس الأمناء وأعضاء بيت العائلة المصرية، والطلاب وأولياء الأمور .

وأضافت وكيل الوزارة، نحن اليوم في عرس، وهدفنا نشر ثقافة مشروع تطوير التعليم الحقيقي ،وهناك معلومات خاطئة تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي، وشائعات هدفها البلبلة لإحباط المواطنين، وهناك من يصمم على نشر السلبيات ويزيد فيها، لإحباط أولياء الأمور ، ولا ينظرون للإيجابيات .

وقالت وكيل الوزارة: بدأنا على الصفحة الرسمية لإعلام المديرية نشر حصة نموذجية فعالة يوميًا من إحدى المدارس، للرد على السلبيات بإيجابيات حقيقية فعلية على أرض الواقع ،وأنها أعطت أمرا لإعلام الإدارات بنشر حصص مماثلة يوميًا كحصة نموذجية على صفحات إعلام الإدارات، لنؤكد للجميع أن هناك تغييرا في التعليم وإن كان التغيير غير محسوس ، ولكننا ننفذ بالتدريج سياسة الوزارة والدولة ، وإن غدًا أجمل من اليوم، واليوم أجمل من الأمس.
مؤتمر لنشر ثقافة تطوير التعليم بكفر الشيخ.. صور
مؤتمر لنشر ثقافة تطوير التعليم بكفر الشيخ.. صور
مؤتمر لنشر ثقافة تطوير التعليم بكفر الشيخ.. صور
مؤتمر لنشر ثقافة تطوير التعليم بكفر الشيخ.. صور
مؤتمر لنشر ثقافة تطوير التعليم بكفر الشيخ.. صور

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