ريهام عبدالحكيم تقدم روائع الطرب الكلاسيكى فى عمان

تستعد المطربة ريهام عبدالحكيم، للسفر منتصف نوفمبر المقبل، متجهة إلى سلطنة عمان، لإحياء حفل غنائي، على خشبة مسرح دار أوبرا السلطانية مسقط، يوم السبت الموافق 17 نوفمبر.



ويقام الحفل تحت عنوان "من روائع الطرب العربي الكلاسيكي"، ومن المقرر أن تشارك في الحفل المطربة ريهام عبدالحكيم.



ومن المقرر أن تغى "ريهام" نخبة كبيرة من روائع سيدة الغناء العربي أم كلثوم، إلى جانب مختارات من أعمالها الخاصة منها ( أحلى هدية، عسل أسود، تتر مسلسل "خاتم سليمان"، وتتر مسلسل "هي ودافنشي").



وكانت ريهام قد أحيت مجموعة حفلات في عدة مهرجانات أحدها في مهرجان الأردن، وآخر ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي التابع لدار الأوبرا المصرية.



