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أخبار العالم

عريقات: فلسطين سترد على قرار إنهاء وجود القنصلية الأمريكية

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:29 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أعرب أمين سر تنفيذية المقاطعة، د.صائب عريقات، اليوم الخميس، عن إدانته الشديدة لقرار إدارة ترامب بشأن إنهاء عمل القنصلية الأمريكية في مدينة القدس، واصفًا إياه بالقرار الأحادي واللامسئول.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن عريقات قوله في بيان إن هذا القرار يأتي في إطار استكمال حلقات مشروع فرض إسرائيل الكبرى على أرض فلسطين التاريخية، التي دشنها بإزاحة قضايا القدس واللاجئين وتثبيت المستوطنات غير الشرعية، وتصفية القضية الفلسطينية.

وشدد عريقات على أن إنهاء وجود القنصلية الأمريكية لا علاقة له بادعاءات "الفاعلية" التي أطلقها وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، بل بكل ما يمكن فعله لنيل رضا الفريق الأمريكي الذي يستند إلى الايديولوجيا والرواية اليمينية الإسرائيلية المتطرفة، والذي يقوم على تخريب أسس النظام الدولي برمته والسياسة الخارجية الأمريكية لمكافأة انتهاكات سلطة الاحتلال وجرائمها.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو أعلن أن بلاده قررت غلق القنصلية الأمريكية في القدس والمخصصة لخدمة الفلسطينيين ودمجها في السفارة، على أن يخصص قسم بالسفارة لخدمة الفلسطينيين من الضفة والقطاع والقدس الشرقية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليس لها أي أهداف سياسية، بل ترمي إلى تحقيق المزيد من الفاعلية في الخدمات التي تقدمها السفارة.

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