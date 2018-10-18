هند صبرى تحاضر فى أيام قرطاج حول العنف ضد المرأة فى السينما

ينظم أيام قرطاج السينمائية أكثر من حلقة نقاش خلال فعاليات الدورة الـ29، وسوف تحضر إحدى هذه الجلسات النجمة هند صبرى والتى وضع لها عنوان "العنف ضد المرأة في السينما".



أيام قرطاج السينمائية يعرض 206 يمثلون 47 بلدا فى الفترة من 3 إلى 10 نوفمبر 2018 فى حضور أكثر من 350 ضيفا بين نجوم السينما وصناعها.



كان نجيب عياد قد كشف عن الميزانية المقرر اعتمادها في دورة، 2018 التي قد تصل إلى حدود 3.5 مليون دينار تونسى، وأن المسابقات الأربعة الرسمية تشمل 44 شريطا سينمائيا منهم 13 فيلما مرشحا للأفلام الروائية الطويلة و11 فيلما مرشحا في مسابقة الوثائقي الطويل و12 فيلما في قسم الروائي القصير و8 أفلام في قسم الوثائقي القصير.