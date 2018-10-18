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أخبار العالم

مشروع قانون إسرائيلي لمصادرة أراض للكنيسة الأرثوذكسية

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 08:13 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أعلنت وزيرة العدل الإسرائيلية، أييليت شاكيد، اليوم الخميس، أنها تحاول سن قانون يهدف إلى مصادرة أراض تابعة للكنيسة الأرثوذكسية في القدس، بدعوى حماية مبان يسكنها إسرائيليون وأقيمت على هذه الأراضي.

وزعمت شاكيد أن أن البطريركية الأرثوذكسية في القدس باعت هذه الأراضي لمقاولين إسرائيليين. وأشارت شاكيد، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أنها ستعمل على تمرير مشروع القانون الذي أعدته عضو الكنيست عن حزب كولانو، راحيل عزاريا، في اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع، يوم الأحد المقبل.


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