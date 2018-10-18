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حوادث

مقتل شخصين فى مشاجرة على 180 جنيها بملوى

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:08 م
مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية
ايمن رياض
لقي عامل ومزارع بقريه البياضيه بمركز ملوي جنوب المنيا مصرعهما اثر وقوع مشاجرة بين الجانبين علي مبلغ مالي 180 جنيها. 

كان اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقي اخطارا من اللواء مجدي سالم مدير مباحث المظيرية بوقوع قتلي في مشاجرة بقرية البياضية بملوي.

وعلي الفور انتقل المقدم علاء جلال رءيس مباحث مركز ملوي والرائد احمد رافت معاون مباحث المركز لفحص البلاغ حيث تبين مقتل كيرلس .ن 26 سنه عامل اثر تلقيه طعنات من سلاح ابيض اثر وقوع مشاجرة مع جميل .ف وشهرته زيان ولقي فادي .ج والد المتهم مصرعه اثر تلقيه ضربات بالرأس من شومة كانت بحوزة اقارب الطرف التاني والقوا به في الارض الزراعية واشارت التحريات الاولية للبحث الجنائي ان سبب المشاجرة خلاف علي مبلغ مالي 180 جنيها. 

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيق. 
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