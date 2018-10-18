نائب: بدأنا بناء الدولة الحديثة منذ 4 سنوات..ومكانة مصر العالمية عادت

أكد النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب، أنه من أربع سنوات فقط بدأنا فى بناء الدولة الحديثة، وسرعان ما استطعنا _فى مدة وجيزة_ إنجاز الكثير من الملفات، التى أعادت لمصر مكانتها من جديد، لاسيما المكانة العالمية.



وأضاف "السيد" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن وجود شباب العالم بالمنتدي الذى تنظمه مصر، بشرم الشيخ، أكبر دليل على المكانة العالمية التى تحتلها مصر.



وأوضح عضو البرلمان، أن منتدي شباب العالم، يعتبر سياحة فكرية وحضارية، من خلاله يتعارف الشباب على الحضارة العريقة التى نشأت عليها مصر، وتبادل ثقافي مهم للغاية.



وأشار النائب إلى أن منتدي شباب العالم، فرصة لإعادة الروح للسياحة من جديد، بعد الركود الذى لحقها مؤخرًا.



وتحتضن مدينة شرم الشيخ فعاليات مؤتمر شباب العالم، للعام الثاني، خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمير، يحضر فيه 5000 آلاف شاب، من مختلف أنحاء العالم.