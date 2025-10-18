أسامة حسن: دوري الأبطال والكونفدرالية بطولتان ضعيفتان.. وكل اللاعبين المميزين في أوروبا

انتقد نجم الزمالك السابق أسامة حسن مستوى بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا أن المسابقتين أصبحتا ضعيفتين في السنوات الأخيرة مقارنة بالمستوى الأوروبي.



وقال أسامة حسن في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “من سنة قولت دوري الأبطال والكونفدرالية بطولة ضعيفة جدًا، والنهارده أهو شايفين بطولة ضعيفة وفِرق ضعيفة، كل الفرز الأول في أفريقيا بيطلع على أوروبا”.

ومن ناحية أخرى فاز فريق الكرة بالنادي الأهلي علي ايجل نوار بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت بينهما فى ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال افريقيا .



بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع:محمد هاني وياسين مرعي وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط : مروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم : محمد شريف.