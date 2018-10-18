كارثة.. معلم يجبر طلابه على غسل سيارته خلال اليوم الدراسي

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، إيقاف مدرس بمدرسة عبدالله النديم الابتدائية عن العمل لمدة شهرين لحين الانتهاء من التحقيقات معه في واقعة إجبار طالبين بغسل سيارته خلال اليوم الدراسى.



كان قد أرسل عدد من السكان بمدينة العبور بالسويس فيديو وصورا للطلاب خلال قيامهم بغسيل سيارة أحد المدرسين إلى مديرية التربية والتعليم بالسويس، وكشف الفيديو قيام طلاب من مدرسة عبدالله النديم بالخروج يوميا من المدرسة خلال اليوم الدراسي وغسل ومسح سيارة مدرس يترك سيارته أمام المدرسة.



واتهم سكان مدينة العبور بالسويس مدرسا يعمل بمدرسة عبدالله النديم للتعليم الأساسي بإجبار الطلاب يوميا على الخروج من المدرسة وغسل سيارته أمام المدرسة ورفضت إدارة مدرسة عبدالله النديم الرد على الاتهامات الموجهة للمدرس.

