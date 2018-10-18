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فن

أصالة رقم 1 على يوتيوب بأغنية الحقيقة.. فيديو

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:35 م
صدى البلد
سعيد فراج
احتفلت النجمة أصالة نصري بنجاح أغنيتها الجديدة "الحقيقة" وتصدرها قائمة الأكثر بحثا (تريند) على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وكتبت أصالة تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على تويتر، قالت فيها: "‏أغنيتي الجديدة ‎#الحقيقة تحتل المركز الأول في تريند يوتيوب .. اسمعوها كاملة علي قناتي الرسمية".

حققت أغنية "الحقيقة" للفنانة أصالة، نجاحا خلال الفترة الأخيرة، إذ تخطت نسبة مشاهدتها على يوتيوب، حاجز المليون بنحو 250 ألف مشاهدة بعد يومين من طرحها على يوتيوب.

الأغنية من ألحان وليد سعد وكلمات بهاء الدين محمد ووتريات هانى فرحات وماستر طارق مدكور.

وتعكف أصالة حاليًا على التحضير لألبومها الجديد المقرر أن تطرحه العام المقبل.

وكان أحدث ألبومات أصالة بعنوان "مهتمة بالتفاصيل" وحقق نسبة استماع كبيرة عبر يوتيوب.
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