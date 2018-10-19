سعر صادم لإطلالة نوال الزغبى الكلاسيكية ..صور

حرصت الفنانة نوال الزغبى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى" الإنستجرام"، بصورة جديدة.



وتألقت نوال فى الصورة بإطلالة كلاسيكية، مرتدية جمبسوت أنيق باللون الأخضر و ذا أكمام طويلة، وجاء التصميم من علامة elisabettafranchi ،و بلغ سعره 555 يورو، وتميز بأنه كشف عن قوامها الممشوق، ونسقت مع إطلالتها بعض الأكسسوارات الكلاسيكية التى منحتها إطلالة متكاملة.



فيما اعتمدت نوال الزغبى على مكياجا ترتكز على درجات الألوان الهادئة التى أبرز جمال ملامحها، وظهرت بشعرها الطويل المموج المنسدلا على كتفيها.

