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حوادث

ضبط 86 تذكرة هيروين بحوزة تشكيل عصابى بالدلنجات

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 09:48 ص
مديرية امن البحيرة
مديرية امن البحيرة
جمالات الدمنهورى
تمكن رجال وحدة مباحث مركز شرطة الدلنجات من القبض على تشكيل عصابي مكون من 6 عاطلين ومسجلين تخصصوا فى الاتجار بالمخدرات وبحوزتهم 86 تذكرة هيروين أثناء ترويجها. 

وكانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الدلنجات مفادها قيام كل من :عصام  ع ع 25 سنة،محمد  ص  ع 32 سنة والمطلوب ضبطه وإحضاره في  قضية إداري مركز شرطة وادي النطرون " شروع في قتل " سبق إتهامه في  ( 20 ) قضية متنوعة ، عادل  ا ح   33 سنة ،محمد  ر  ص  24 سنة عاطل ،محمد  ح  ع 26 سنة  وجميعهم مقيمون بمدينة الدلنجات .

بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم يتزعمه الأول تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة.. متخذين من مدينة الدلنجات مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي بتقنين الإجراءات قامت عدة مأموريات إستهدفت المتهمين المذكورين بمحال إقامتهم وأماكن ترددهم

أسفرت عن ضبطهم حال مزاولتهم نشاطهم الإجرامي بمدينة الدلنجات وبحوزتهم " 86 " لفافه لمسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي ( 186 ) جرام ، ( 5 ) هواتف محمول.

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط " بقصد الإتجار " والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم وتحرر المحضر  اللازم  مركز الدلنجات وجاري العرض على النيابة العامة .
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