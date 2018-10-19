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تعليم

التعليم تعيد فتح بوابة المناهج الإلكترونية بعد مراجعة المواد المنشورة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:00 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أعادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، فتح بوابة المناهج الإلكترونية، التي كانت قد أغلقتها بشكل مفاجئ منذ يوم 11 أكتوبر الجاري.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قد كشف عن سر الإغلاق المفاجئ لبوابة المناهج الإلكترونية الموجودة بالموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت، حيث قال: "هذه البوابة تم تعليقها مؤقتًا لإكتشاف مواد علمية قديمة بها وخصوصا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي".

وأضاف الوزير: "خشينا أن يستغل أحد هذه المواد ويشكك فيها، فطلب منا الدكتور أحمد ضاهر مستشار الوزير للتقنيات، تعليق البوابة، حتى يتم مراجعة جميع المواد المنشورة عليها".

جدير بالذكر أن بوابة المناهج الإلكترونية، متاحة عبر الرابط التالي http://elearning1.moe.gov.eg/، وتقدم للطلاب نسخًا إلكترونية من الكتب المدرسية، إلى جانب عدد من المناهج التفاعلية، وأدلة المعلم، وعددًا من النماذج الامتحانية، ويلجأ إليها الطلاب والمعلمون في حالة عدم توفر الكتاب المدرسي الخاص بأي مادة، أو في حالة الرغبة في الحصول على شرح إلكتروني لأي منهج.
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