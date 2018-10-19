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أخبار البلد

وزير الزراعة يشكل لجنة لمراجعة أعمال صندوق تأمين الثروة الحيوانية

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 10:54 ص
وزير الزراعة
وزير الزراعة
جمال صلاح الدين
قرر الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تشكيل لجنة لفحص ومراجعة كافة الأوراق والمستندات المالية والإدارية ومحاضر اجتماعات مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وكافة القرارات الصادرة عن تلك الاجتماعات.

وكلف وزير الزراعة اللجنة أيضًا بمراجعة ما تم صرفه من بدلات وحوافز ومكافآت وأية مبالغ مالية لأعضاء مجلس إدارة الصندوق والعاملين به، والأجهزة المعاونة له خلال الفترة من عام 2015 وحتى 2018.

ووفقًا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 1439 لسنة 2018، يتولى الدكتور كميل نجيب متياس رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية مقررًا للجنة، والتي تضم في عضويتها الدكتور عادل مبروك عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة الأسبق، والمستشار أسامة الشاذلي المستشار القانوني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمد نشأت المستشار القانوني لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فضلًا عن الدكتور محمد عز الدين رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
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