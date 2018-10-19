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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 – 10 – 2018 والقنوات الناقلة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:42 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
تقام اليوم الجمعة 19 – 10 – 2018، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، وذلك بعد العودة من فترة التوقف الدولية في كل دوريات العالم ليشهد اليوم بداية الانطلاق لمنافسات الأندية .

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالى :-

مباريات الدوري المصري:

سموحة × حرس الحدود – الساعة الثالثة عصرا – على قناة on sport

الإسماعيلى × بيراميدز – الساعة السادسة مساء – على قناة on sport

إنبى × الداخلية – الساعة التاسعة مساء - على قناة on sport


مباريات الدوري الاسباني

سيلتا فيجو × ألافيس – الساعة التاسعة مساء – على قناة bein sport 3


مباريات الدوري الألماني

إينتراخت فرانكفورت × فورتونا دوسلدورف – الساعة الثامنة والنصف مساء – على قناة bein sport 5

مباريات الدوري الفرنسي

ليون × نيم – الساعة التاسعة إلا الربع مساء – على قناة bein sport 6

مباريات الدوري السعودي

الباطن × النصر – الساعة الخامسة وعشر دقائق مساء

الفيصلى × التعاون – الساعة الخامسة وعشر دقائق مساء

الرائد × الفتح – الساعة الخامسة والربع مساء
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