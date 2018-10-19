مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 – 10 – 2018 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 19 – 10 – 2018، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، وذلك بعد العودة من فترة التوقف الدولية في كل دوريات العالم ليشهد اليوم بداية الانطلاق لمنافسات الأندية .
وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالى :-
مباريات الدوري المصري:
سموحة × حرس الحدود – الساعة الثالثة عصرا – على قناة on sport
الإسماعيلى × بيراميدز – الساعة السادسة مساء – على قناة on sport
إنبى × الداخلية – الساعة التاسعة مساء - على قناة on sport
مباريات الدوري الاسباني
سيلتا فيجو × ألافيس – الساعة التاسعة مساء – على قناة bein sport 3
مباريات الدوري الألماني
إينتراخت فرانكفورت × فورتونا دوسلدورف – الساعة الثامنة والنصف مساء – على قناة bein sport 5
مباريات الدوري الفرنسي
ليون × نيم – الساعة التاسعة إلا الربع مساء – على قناة bein sport 6
مباريات الدوري السعودي
الباطن × النصر – الساعة الخامسة وعشر دقائق مساء
الفيصلى × التعاون – الساعة الخامسة وعشر دقائق مساء
الرائد × الفتح – الساعة الخامسة والربع مساء
وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالى :-
مباريات الدوري المصري:
سموحة × حرس الحدود – الساعة الثالثة عصرا – على قناة on sport
الإسماعيلى × بيراميدز – الساعة السادسة مساء – على قناة on sport
إنبى × الداخلية – الساعة التاسعة مساء - على قناة on sport
مباريات الدوري الاسباني
سيلتا فيجو × ألافيس – الساعة التاسعة مساء – على قناة bein sport 3
مباريات الدوري الألماني
إينتراخت فرانكفورت × فورتونا دوسلدورف – الساعة الثامنة والنصف مساء – على قناة bein sport 5
مباريات الدوري الفرنسي
ليون × نيم – الساعة التاسعة إلا الربع مساء – على قناة bein sport 6
مباريات الدوري السعودي
الباطن × النصر – الساعة الخامسة وعشر دقائق مساء
الفيصلى × التعاون – الساعة الخامسة وعشر دقائق مساء
الرائد × الفتح – الساعة الخامسة والربع مساء