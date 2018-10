مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 – 10 – 2018 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 19 – 10 – 2018، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، وذلك بعد العودة من فترة التوقف الدولية في كل دوريات العالم ليشهد اليوم بداية الانطلاق لمنافسات الأندية .



وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالى :-



مباريات الدوري المصري:



سموحة × حرس الحدود – الساعة الثالثة عصرا – على قناة on sport



الإسماعيلى × بيراميدز – الساعة السادسة مساء – على قناة on sport



إنبى × الداخلية – الساعة التاسعة مساء - على قناة on sport





مباريات الدوري الاسباني



سيلتا فيجو × ألافيس – الساعة التاسعة مساء – على قناة bein sport 3





مباريات الدوري الألماني



إينتراخت فرانكفورت × فورتونا دوسلدورف – الساعة الثامنة والنصف مساء – على قناة bein sport 5



مباريات الدوري الفرنسي



ليون × نيم – الساعة التاسعة إلا الربع مساء – على قناة bein sport 6



مباريات الدوري السعودي



الباطن × النصر – الساعة الخامسة وعشر دقائق مساء



الفيصلى × التعاون – الساعة الخامسة وعشر دقائق مساء



الرائد × الفتح – الساعة الخامسة والربع مساء