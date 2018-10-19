اتحاد الكرة يرفض ودية مصر والبرازيل.. ويبحث البديل

رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبوريدة العرض الوارد من إحدى الشركات التسويقية بإقامة مباراة ودية تجمع بين منتخبي مصر الوطنى والبرازيل خلال شهر نوفمبر المقبل.



ويستعد منتخب الفراعنة الكبار بقيادة المكسيكى خافيير آجيرى لخوض مباراة تونس يوم 16 نوفمبر المقبل فى إطار الجولة الخامسة بتصفيات امم افريقيا فى الكاميرون 2019.



وجاءت دواعى الرفض من جانب الجبلاية استنادا الى ارتفاع المقابل المالى الذى يحصل عليه منتخب السامبا لمواجهة الفراعنة الكبار وديا حيث بلغ نصف مليون دولار.



ويبحث مسئولو الجبلاية خوض لقاء ودي خلال الفترة المقبلة أمام أحد المنتخبات القوية من أجل الاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبى الفراعنة الكبار.



يذكر أن آجيرى طالب مجلس الجبلاية بضرورة توفير مباريات ودية للمنتخب الأول وتجهيزه خلال فترة التوقف فى الفترة من شهر نوفمبر المقبل عقب انتهاء لقاء تونس وحتى شهر مارس القادم.