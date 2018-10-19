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برلمان

مقترح برلماني لإدراج العصا البيضاء ضمن اختبارات المرور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 07:47 م
العصا البيضاء
العصا البيضاء
عبد الرحمن سرحان
كشف النائب خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تقدمه باقتراح برغبة لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق للتأكد من علم قائدي السيارات بالعصا البيضاء والتى تختص بذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف "حنفي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه وفقا للمقترح يتم إدراج علامة العصا البيضاء ضمن الاختبارات التى تجري على السائقين للحصول على رخصة القيادة.

يأتى هذا بالتزامن مع اليوم العالمي للعصا البيضاء والذي يحتفل به المكفوفون فى 15 أكتوبر من كل عام.
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