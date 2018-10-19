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رياضة

الإسماعيلي يلحق أول خسارة لبيراميدز فى الدورى بهدفين.. فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 08:06 م
فريق الاسماعيلي
فريق الاسماعيلي
يسري غازي
تغلب فريق الإسماعيلي، على نظيره فريق بيراميدز بهدفين دون رد فى أول خسارة له فى الدورى الممتاز باللقاء الذى جمع بينهما على ملعب استاد الإسماعيلية فى إطار الجولة الحادية عشرة بالدوري الممتاز ليصعد الدراويش إلى المركز التاسع برصيد 12 نقطة فيما يتجمد رصيد المنافس عند 16 نقطة.

وأحرز ثنائية الدراويش محمود متولى فى الدقيقة السادسة والتونسي لسعد الجزيري من ركلة جزاء فى الدقيقة 69.

وافتتح الدراويش تسجيل الأهداف فى الدقيقة السادسة عبر محمود متولي بعد تلقي عرضية من ركلة ركنية سددها فى شباك أحمد الشناوى حارس المرمى.

ونجحت دفاعات الإسماعيلي فى محاصرة البرازيلى كينو وتحجيم قدراته الهجومية على مرمى عصام الحضرى حارس الدراويش وسدد على جبر برأسه كرة داخل منطقة الجزاء يتصدى لها حارس الدراويش.

وشكل محمد فاروق ومجدى قفشة ومحمد حمدى خطورة على دفاعات الدراويش وراوغ الأخير أحد مدافعى الاسماعيلي وأرسل تمريرة عرضية أمسك بها عصام الحضرى.

وأهدر فى الدقيقة 25 حسني عبدربه تسجيل ثاني أهداف الدراويش عقب تسديدة الكرة برأسه قوية تمر الى جوار مرمى حارس بيراميدز ونجح احمد الشناوى فى إبعاد احدى الكرات الخطيرة للاعبى الدراويش.

وشهدت الدقيقة 33 اعتراضا من لاعبى بيراميدز نظرا لعدم احتساب ركلة جزاء عقب لمس مدافع الإسماعيلي الكرة بيده داخل منطقة الجزاء وتغاضى محمد الحنفى حكم اللقاء وطارق مجدى الحكم الإضافي احتسابها وسط شد وجذب بين الثنائى حسنى عبدربه وعلى جبر.

ورفض حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لصالح ميندوجا مهاجم الإسماعيلي عقب سقوطه داخل منطقة الجزاء لفريق بيراميدز فى الدقيقة 40.

ومنح محمد الحنفى حكم اللقاء بطاقة صفراء للاعب الدراويش طارق طه فى الدقيقة 53 من عمر المباراة وألغى حامل الراية هدفا أحرزه ناصر منسي فى مرمى الإسماعيلي بداعى التسلل بالدقيقة 56.

وحصل الدراويش فى الدقيقة 67 على ركلة جزاء عقب تعرض لسعد الجزيرى لعرقلة من أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز سددها فى الشباك نفس اللاعب معلنا الهدف الثانى للإسماعيلي.
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