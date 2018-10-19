شركة روسية تكشف عن مفاوضات مع مصر لتطوير حقل مليحة النفطي

قال فاجيت أليكبيروف رئيس شركة لوك أويل الروسية، إن الشركة تتوقع البدء في تطوير حقل مليحة النفطي في مصر بعد الانتهاء من المفاوضات مع سلطات البلاد، بحسب "روسيا اليوم".



وأكد اليكبيروف أن للشركة عمل في شمال أفريقيا، وهو حقل مليحة في مصر، موضحا أنه تتم حاليا المفاوضات حاليا مع الحكومة المصرية، متمنيا أن تقوم شركة إيني بصفتها مشغل المشروع بإكماله قريبا وسنبدأ العمل به.



ويقع حقل مليحة في الصحراء الغربية حيث تم اكتشافه العام الجاري، وبدأ الإنتاج منه بمعدل 2300 برميل يوميا من النفط الخفيف، ويبعد حوالي 103 كم عن واحة سيوة بالصحراء الغربية، ويقع على عمق حوالي 5100 متر، كما ينتج الحقل حوالي 400 ألف قدم مكعبة يوميا من الغاز المصاحب.