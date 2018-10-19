وصفهم بالأًصدقاء وغنى لابنته.. محمد نور يحتفي بأطفاله في معكم

حل الفنان محمد نور، ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي" على شاشة cbc، اليوم الجمعة، مع أبنائه الثلاثة، "علي وعمر وعليا".



ووصف نور أبناءه، بأنهم أصدقاؤه في المقام الأول، فيما أشار إلى اعتماده بشكل كبير على ابنه علي، رغم كون ابنيه علي وعمر "توأم"، حيث قال إنه يستشيرهم في كل ما يخصه حتى بكل ما يتعلق باختيار الأغاني.



وخلال الحلقة، استعاد نور ذكريات ولادة ابنته عليا، بأغنية قدمها مع برنامج معكم منى الشاذلي في الموسم السابق.



يذكر أن لـ "نور" 4 أبناء، آخرهم "عبد الله"، وعمره لم يتخط بضعة أشهر.