ترامب: نسعى لتسوية أوضاع الشرق الأوسط لتجنب تدخل الجيش الأمريكي
أحمد موسى: رئيس الوزراء اطمأن على مستوى التعليم بعد زيارته المفاجئة لمدرسة فاطمة الزهراء بالمنوفية
من جذور إلى صخور.. كيف غيّرت غابة "القاهرة" الغلاف الجوي للأرض؟
ضربته بحجر على رأسه.. التفاصيل الكاملة لمقتل مسن على يد بائعة مناديل
نتنياهو المستفيد الأكبر .. أحمد موسى يكشف مفاجآت صادمة عن خطة ترامب لغزة
أحمد موسى: حماس أمام قرار وطني حاسم بشأن خطة ترامب
الحكمة من تحريك الأصبع في التشهد .. تعرف عليها
رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: ورقة ترامب لا يوجد بها أي توجه نحو الدولة الفلسطينية
بعد ظهور حالات HFMD|مدرسة المريوطية: الفيروس ضعيف وسنعوض الطلاب عن فترة الإغلاق
وزير الخارجية الإسرائيلي: أي تعديل على خطة ترامب يعني رفضها
البديل كارثي.. أحمد موسى: على حماس قبول مقترح ترامب
الأرصاد: فصل الخريف موسم الأمطار والسيول في مصر
محافظات

محافظ جنوب سيناء يؤكد ضرورة إنجاز ملفات التصالح وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين

أ ش أ

أكد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، ضرورة إنجاز ملفات التصالح، وتقنين الأوضاع وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين، وكذلك رفع كفاءة المعدات وتكثيف أعمال النظافة للحفاظ على الوجه الحضاري لمدينة نويبع، باعتبارها إحدى أهم المدن السياحية بالمحافظة.


جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ جنوب سيناء في مدينة نويبع، اليوم الثلاثاء، برفقة لجنة من المختصين بالحافظة، للوقوف على سبل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.


وخلال الجولة، تفقد المحافظ، المركز التكنولوجي لمتابعة موقف ملفات التصالح وتقنين الأوضاع، واطلع على سير العمل وآليات تحسين الأداء وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.. كما شملت الجولة متابعة أعمال الحملة الميكانيكية ورفع كفاءة منظومة النظافة ونقل المخلفات، إلى جانب تفقد أنشطة جمعية حماية البيئة ودورها في الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.


وأكد المحافظ حرصه على تكثيف الزيارات الميدانية للتأكد من سرعة إنجاز ملفات التصالح وتقنين الأوضاع وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين.


كما استكملت اللجنة جولتها بمدينة دهب، حيث تفقدت المركز التكنولوجي لمتابعة سير العمل به، والوقوف على أعمال نقل المخلفات وجهود الحملة الميكانيكية لمجلس المدينة، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات وتطوير البنية الأساسية.


وأوضح المحافظ أن هذه الجولات تأتي ضمن خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بالخدمات الأساسية، ومتابعة تنفيذ تكليفات الدولة بشأن تحسين بيئة العمل الإداري ورفع مستوى معيشة المواطنين.

