سياحة البرلمان تهنئ ابو العينين بفوزه بنجمة العطاء الإيطالية





وقال " صدقى " فى بيان له اصدره منذ قليل ان " ابو العينين " و " حواس " يستحقان هذه الجائزة الكبيرة مشيدا بتصريحات فرانسيسكو فيفاكوا رئيس المنظمة الإيطالية التى اكد فيها أن أعضاء تحكيم الجائزة اختاروا منح نجمة العطاء الاجتماعى لرجل الأعمال محمد أبو العينين تكريما لدوره البارز فى المجال الاجتماعى، وإعلاء قيم الثقافة والتضامن والمعايشة والسلام بين الشعوب، وكذلك لدوره البارز فى التعاون بين الشعوب عالميا والتزامه بتعزيز التراث الثقافى لمصر، ودعمه القوى للصداقة والتعاون بين الشعبين المصرى والإيطالى.





واعتبر النائب عمرو صدقى فوز " ابو العينين " و " وحواس " بهذه الجائزة بمثابة دعاية كبيرة لا تقدر بثمن للترويج للسياحة المصرية ليس داخل إيطاليا وانما على مستوى جميع الدول الأوروبية.





مطالبا الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة باستغلال مثل هذه الأحداث للترويج للسياحة المصرية عالميا حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.





كما اشاد " صدقى " بتصريحات رئيس المنظمة الى اكد فيها ان عالم الاثار الكبير الدكتور زاهى حواس فاز بجائزة نجمة العطاء الاجتماعى لاكتشافاته الأثرية الهائلة، وخاصة مقابر العمال ووادى المومياوات الذهبية، وخلال تاريخه استطاع أن يدخل البهجة على الشعب الإيطالى من خلال اكتشافاته ومحاضراته وإنجازاته الأثرية ودوره فى المحافظة على التراث العالمى بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، إلى جانب نجاحه فى جذب السياحة لمصر بعد ثورة 25 يناير، وتأليفه العديد من الكتب بلغات مختلفة عن الحضارة المصرية القديمة.





تجدر الإشارة الى ان جوائز نجوم العطاء الاجتماعى واحدة من الجوائز الاجتماعية والثقافية المهمة، نظرا لما تحظى به المنظمة من أهمية كبيرة، ويشهد الحفل كل عام حضور عدد من المسئولين وآلاف الحضور و وسائل الإعلام العالمية، كما سيحضر الحفل هشام بدر السفير المصرى بإيطاليا، والقنصل المصرى فى ميلانو، وتحظى منظمة الثقافة والتضامن برعاية مجلس النواب، واتحاد الكرة الإيطالى ومجلس مدينة ميلانو.



وكانت منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية أعلنت فوز رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي بجائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018.



وقالت المنظمة التي تعتبر أكبر مؤسسة اجتماعية فى ايطاليا، وتتخذ من ميلانو مقرا لها فى بيان لها ، أنه سيتم تسليم الجائزة لأبو العينين فى حفل يقام بعد غد الاثنين على مسرح "دال فيرم" التاريخي أحد أشهر المسارح الإيطالية، وذلك لدوره الاجتماعي البارز عبر تاريخه الطويل وكذلك دوره القوي فى تعزيز ودعم التعاون بين شعوب العالم، والصداقة والتعاون بين مصر وإيطاليا .



وأكد "فرانشيسكو فيفاكوا" رئيس المنظمة الإيطالية ، أن أعضاء تحكيم الجائزة اختاروا منح نجمة العطاء الإجتماعي لأبو العينين تكريما لدوره البارز فى المجال الإجتماعي وإعلاء قيم الثقافة والتضامن والمعايشة والسلام بين الشعوب، وكذلك لدوره البارز فى التعاون بين الشعوب عالميا وإلتزامه بتعزيز التراث الثقافي لمصر، ودعمه القوي للصداقة والتعاون بين الشعبين المصري والإيطالي .



وأكد أن أبو العينين ليس سياسيا بارعا ولا اقتصاديا مرموقا فقط ولكن رجل عطاء من الطراز الأول يمتلك دورا اجتماعيًا وخدميًا كبيرا، إلي جانب جهوده المستمرة فى مجالات الثقافة والتضامن، وأن المنظمة تهدف دائما إلي تكريم هؤلاء الذين يساهمون اجتماعيا بشكل قوي والإعتراف بدورهم البارز فى تحقيق نتائج مهمة فى المجالات الإحتماعية التي تفيد وتمس الإنسانية والشعوب . وأن هذا العام اختارت لجنة التحكيم أبو العينين وزاهي حواس عالم الآثار المصري كأول شخصيات عربية تحصل على الجائزة في تاريخها .



وتعتبر جوائز نجوم العطاء الاجتماعي واحدة من الجوائز الإجتماعية والثقافية المهمة، نظرا لما تحظي به المنظمة من أهمية كبيرة، ويشهد الحفل كل عام حضور عدد من المسئولين وآلاف الحضور و وسائل الإعلام العالمية، كما سيحضر الحفل هشام بدر السفير المصري بإيطاليا، والقنصل المصري فى ميلانو، وتحظي منظمة «الثقافة والتضامن» برعاية مجلس النواب، وأتحاد الكرة الإيطالي ومجلس مدينة ميلانو .



وتعتبر "الثقافة والتضامن" واحدة من أكبر المؤسسات والتي تهدف إلى نشر كل ما يعبر عن الثقافة والتضامن وزيادة الوعي فى القضايا العالمية المتعلقة بالحفاظ على تعزيز الثقافة فى شتي المجالات سواء الفن و التاريخ والآثار والمسرح والسينما والفنون، ويتم اختيار 20 فائزا كل عام فى شتي المجالات للفوز بجوائز "نجوم العطاء الاجتماعي" سواء أشخاص أو مؤسسات اعترافا بدورهم فى المجال الاجتماعي والثقافي والتضامن بين الشعوب وتحقيقهم نتائج مؤثرة فى تلك المجالات ويقام الحفل هذا العام 2018 للمرة العاشرة فى تاريخه، وتم تأسيس جوائز العطاء الإجتماعي الدولي بهدف الإعتراف بهولاء الذين يبذلون جهود من أجل الإنسانية ولتثمين عطائهم.

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تقدم النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بالتهنئة للبرلمانى السابق النائب محمد ابو العينين رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان الاسبق والرئيس الشرفى للبرلمان الاورومتوسطي ولعالم الاثار الكبير الدكتور زاهى حواس وزير الاثار السابق بعد اعلان منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية فوزهما بجائزة نجمة العطاء الاجتماعى 2018.