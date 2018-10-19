صور تذكارية للاعبي الزمالك مع متحدٍ إعاقة قبل المران

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التقاط صورة تذكارية، مع محمد عادل، أحد متحدي الإعاقة، وذلك قبل انطلاق المران بملعب النادي، اليوم.



وتواجد محمد عادل بمران الزمالك.. حيث طلب الحضور ومشاهدة الفريق، وهو ما وافق عليه الجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس، المدير الفني، على الفور.



ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الإنتاج الحربي، يوم الثلاثاء المقبل، في دور الـ16 لكأس مصر.