احمد دراز يستعرض البطولة العربية للرجبي عبر صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد دراز خلال تقديمه فقرة الألعاب الفردية في برنامج الماتش، المذاع على فضائية صدى البلد عن معلومات هامة تخص لعبة الرجبي.



وحرص دراز على محاورة كلًا من حسام صحب،رئيس الاتحاد المصري للرجبي،كما حاور قيس الضلعي،رئيس الاتحاد العربي للرجبي،وذلك في إطار تغطية البطولة العربية للرجبي والتي أقيمت في القاهرة خلال الفترة الماضية.



ونجح منتخب مصر، في التتويج بلقب البطولة العربية لسباعيات الرجبي، للمرة الأولى في تاريخه بالفوز على الإمارات في النهائي 22 ـ 0.



كما احتل المنتخب الأردني المركز الثالث، محرزًا برونزية البطولة، فيما نال المنتخب السوداني كأس الروح الرياضية.



وشارك في البطولة منتخبات الإمارات، الأردن، ليبيا، العراق، السودان ومصر.