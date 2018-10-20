ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

احمد دراز يستعرض البطولة العربية للرجبي عبر صدى البلد

السبت 20/أكتوبر/2018 - 12:14 ص
احمد دراز
احمد دراز
نور عادل
كشف الإعلامي أحمد دراز خلال تقديمه فقرة الألعاب الفردية في برنامج الماتش، المذاع على فضائية صدى البلد عن معلومات هامة تخص لعبة الرجبي.

وحرص دراز على محاورة كلًا من حسام صحب،رئيس الاتحاد المصري للرجبي،كما حاور قيس الضلعي،رئيس الاتحاد العربي للرجبي،وذلك في إطار تغطية البطولة العربية للرجبي والتي أقيمت في القاهرة خلال الفترة الماضية.

ونجح منتخب مصر، في التتويج بلقب البطولة العربية لسباعيات الرجبي، للمرة الأولى في تاريخه بالفوز على الإمارات في النهائي 22 ـ 0.

كما احتل المنتخب الأردني المركز الثالث، محرزًا برونزية البطولة، فيما نال المنتخب السوداني كأس الروح الرياضية.

وشارك في البطولة منتخبات الإمارات، الأردن، ليبيا، العراق، السودان ومصر.
loading...

ترشيحاتنا

تجهيزات ضخمة لحفل زفاف شيماء سيف ومحمد كارتر.. صور

توفيق عكاشة يهاجم محمد رمضان: الأسطورة علم الشباب الصياعة.. فيديو

السعودية: سنحاسب جميع المتورطين في مقتل خاشقجي

فتاة تتزوج من والد صديقتها المقربة بأمريكا.. صور

لفتة إنسانية من محمد صلاح ولاعبي ليفربول.. صور

رسميا.. غياب أندية غانا عن دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية

الأهلي يفوز على الزمالك 18-2

شاهد..لأول مرة فى مصر تغيير صمام القلب دون جراحة

شاهد.. أول صورة من حفل زفاف شيماء سيف ومحمد كارتر

بالعلم.. 3 أطعمة تحارب التهاب المفاصل.. الثالث بجنيه

الأرصاد توضح حقيقة التسونامي المتجه نحو مصر

ممثلة فضيحة ميلانيا ترامب تتلقى تهديدات بالضرب والقتل والاغتصاب.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور

بمشاركة 12 دولة.. المنيا تشهد رالي الدراجات البخارية لتنشيط السياحة.. صور

وزير المالية: أنا ابن خفير وأفتخر..صور

لفتة إنسانية من محمد صلاح ولاعبي ليفربول.. صور

فيديو

شاهد..لأول مرة فى مصر تغيير صمام القلب دون جراحة
الطرد والغناء بالهندي.. مواقف محرجة تعرض لها محمد نور
وصفهم بالأًصدقاء وغنى لابنته.. محمد نور يحتفي بأطفاله في معكم
نائب رئيس سيماف: صنعنا 25 ألف عربة قطار للسكك الحديدية.. فيديو
فريق جامعة المنصورة: محاضرة وراء اكتشاف منصوراصورس.. وهذه مواصفاته

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟