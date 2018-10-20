أول تعليق من سعود القحطاني بعد عزله على خلفية مقتل خاشقجي

أعرب مستشار الديوان الملكي السعودي السابق، سعود القحطاني، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد صدور أمر ملكي بعزله على خلفية مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.



وقال القحطاني في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت: "أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد الأمين؛ على الثقة الكبيرة التي أولوني إياها، ومنحي هذه الفرصة العظيمة للتشرف بخدمة وطني طوال السنوات الماضية".



وأضاف: "سأظل خادمًا وفيًا لبلادي طول الدهر، وسيبقى وطننا الغالي شامخًا بإذن الله تعالى".