15 فائدة تجعلك تتناول الكمون يوميا

ينصح الكثير من خبراء الطب البديل بتناول الكمون يوميا سواء عن طريق أخذ ملعقة منه وتناول كوب ماء مباشرة بعده أو الإكثار من وضعة على وجبات الطعام على مدار اليوم .



فى إطار هذا السياق، أكد الدكتور أحمد صبري، أخصائي التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة، أن الكمون له فوائد عديدية للجسم.



وذكر صبري، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أهم هذه الفوائد وهى كالآتى:

- يحتوي الكمون على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على علاج عسر الهضم واضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الإسهال والإمساك والتهاب المعدة والمغص.

- يحتوي الكمون على خصائص مهمة لصحة الجلد والبشرة، حيث إنه يحتوى على فيتامين e، الذى يعمل على تفتيح ونضاره البشرة.

- يكافح علامات التقدم فى العمر مثل التجاعيد وعلامات التمدد وترهل الجلد، حيث إنه يحتوى على فيتامينات ومواد مضادة للأكسدة.

- الكمون غنى بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تغذية الشعر وحمايته من التلف والتساقط.

- يرطب الشعر ويساعد على نموه وتقوية بصيلات الشعر.

- يكافح الجراثيم والديدان خصوصا عند الأطفال فيعتبر مطهرا قويا للمعدة.

- يكافح أمراض الجهاز التنفسى والربو والتهاب الشعب الهوائية.

- يعالج فقر الدم ويعزز قوة الجهاز المناعى ويكافح العدوى والفيروسات.

- يدخل فى علاج مرضى السمنة، حيث إنه يساعد على إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة، كما أنه يدخل فى نظام الرجيم.

- طارد للغازات ويعالج الانتفاخ.

- يعمل على خفض مستويات السكر فى الدم وبالتالى فهو مفيد لمرضى السكر.

- يحتوي الكمون على خصائص مضادة للالتهابات، وبالتالي فهو مفيد أثناء الدورة الشهرية لتسكين الألم ومساعدة الجسم على الاسترخاء.

- يقاوم الأمراض السرطانية مثل سرطان "القولون، الثدى، المعدة، البروستاتا"، وذلك نظرا لاحتوائه على مواد مقاومة للأورام وخصائص مضادة للالتهاب.

- يعالج القشرة والحكة.