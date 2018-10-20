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أخبار العالم

ترامب: السعودية قوة أساسية لتحقيق توازن في الشرق الأوسط

السبت 20/أكتوبر/2018 - 03:05 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المملكة العربية السعودية تعتبر قوة أساسية لتحقيق التوازن في الشرق الأوسط أمام النفوذ الإيراني.

وأضاف الرئيس الأمريكي تعليقًا على إعلان المملكة رسميًا وفاة الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقي: "سأتحدث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول هذا الأمر".

وتابع: "هناك أطرافًا ثالثة شاركت في التحقيقات السعودية".

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