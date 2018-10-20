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رياضة

وصول بعثة النادي المصري إلى إثيوبيا كمحطة ترانزيت إلى كنشاسا في إياب الكونفدرالية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:46 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
وصلت منذ قليل بعثة النادي المصري إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا لقضاء بعض الوقت على سبيل الترانزيت قبل التوجه إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا وذلك استعدادًا لمباراة إياب الدور نصف النهائي من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الخامسة عشر والتي تجمع بين المصري ومضيفه فيتا كلوب وهي المباراة المقرر إقامتها في السادسة مساء الأربعاء المقبل على ستاد الشهداء بكينشاسا.

يرأس البعثة التي تضم 38 فردًا أحمد شملة عضو مجلس ادارة النادي المصري ، فيما تضم كذلك محمد الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة وأحمد عوض عضو مجلس الإدارة و محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد وممثل الاتحاد المصري لكرة القدم بالإضافة للجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن وكذلك تسعة عشر لاعبًا هم عمرو موسى قائد الفريق ومعه أحمد مسعود ، أحمد بوسكا ، محمود السيد ، كريم العراقي ، محمد شطة ، أحمد عبد الموجود ، محمد كوفي ، مصطفى مارسيلو ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، توريك جبرين ، محمد جريندو ، أحمد شكري ، اسلام عيسى ، عبد الناصر دي ماريا ، محمد جابر ، أحمد جمعة ، محمود وادي.
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