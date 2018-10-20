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رياضة

مانشستر سيتي يستضيف بيرنلي بالدوري الإنجليزي.. اليوم

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:47 ص
فريق مانشستر سيتي
فريق مانشستر سيتي
محمد رشاد
يستضيف فريق مانشستر سيتي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم منافسه بيرنلي في الرابعة عصرًا على ملعب "الاتحاد" ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.

ويسعى أصحاب الأرض وحامل اللقب، لاستعادة ذاكرة الانتصارات في "البريميرليج"، بعد السقوط في فخ التعادل أمام الريدز في الجولة الماضية.

ويعتلي مانشستر سيتي القمة برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف عن تشيلسي وليفربول، بينما يحتل بيرنلي المركز الثاني عشر، منتشيا بتحسن نتائج الفريق الأخيرة بتحقيق انتصارين وتعادل في آخر 3 مباريات.
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