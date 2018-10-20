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أخبار العالم

مسؤول أمريكي: لقاء محتمل بين ترامب وبوتين الشهر المقبل

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:40 ص
ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
أ ش أ
قال مسؤول في الإدارة الأمريكية اليوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قد يلتقيان في فرنسا أو الأرجنتين الشهر المقبل.

وأضاف المسؤول - في تصريح أوردته وكالة أنباء تاس الروسية في نشرتها باللغة الانجليزية - إن هناك احتمالين إما بحدوث الاجتماع بينهما في الارجنتين على هامش قمة مجموعة العشرين أو في باريس على هامش عرض يوم الهدنة غير أنهما سيلتقيان في الأرجنتين على الأرجح. مشيرا إلى أن دعوة ترامب لبوتين لزيارة واشنطن مازالت قائمة.

وستحتفل فرنسا بمرور 100 عام على نهاية الحرب العالمية الأولى بعرض يوم الهدنة في أول نوفمبر..وستُعقد قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في الفترة من 30 نوفمبر وحتى أول ديسمبر.

من جانبه ، قال ديمتري بيكسوف المتحدث باسم الكرملين إنه لا يستبعد عقد اجتماع جديدة بين بوتين وترامب في المستقبل القريب . مشيرا إلى أن هناك العديد من الفعاليات الدولية التي من المقرر أن يُشارك فيها الزعيمان خلال الفترة المقبلة.
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