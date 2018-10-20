كوليبالي وأزارو ينتظمان في مران الأهلي بالتتش اليوم

انتظم ساليف كوليبالي ووليد أزارو، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق والتي تقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة.



وكان الثنائي قد اكتفى بأداء تدريبات بدنية منفردة على هامش المران الجماعي للفريق أمس الجمعة.



وعاد الثنائي إلى القاهرة مساء الخميس الماضي بعد انتهاء معسكر منتخبيهما ضمن الأجندة الدولية.



ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها الثلاثاء المقبل على ملعب ٨ مايو بالجزائر.